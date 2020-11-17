جبريل إبراهيم: الوضع المعيشي غير مقبول و لا نقبل بأن تقف حرائرنا في الصفوف

الخرطوم: السوداني

قطع الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الامين العام للجبهة الثورية، بأنهم لا يقبلون بأن تقف حرائر السودان في صفوف الخبز والغاز والوقود، واصفا قيام المواطن السوداني بجلب الخبز من بلد أخر في حقيبته بالمأساة، منوها إلى أنه إن أرادت الحكومة أن تكون حكومة ثورة فلتقضي على هذه الصفوف.

وشدد جبريل في منبر وكالة السودان للانباء مساء اليوم الثلاثاء على ضرورة وحتمية أن يجد المواطن السوداني خدمات الخبز والدواء والوقود والغاز دون عناء وان تحفظ كرامته .

وأبان أن السودان يمتلك موارد إقتصادية ضخمة وانه آن الاوان لبناء وطن قوي مالك لنفسه وقراره مرفوع الرأس بكامل عزته وكرامته، ويجب أن تتوقف عملية إستجداء الاخرين وان تتجه الحكومة لبناء شراكات إقتصادية فاعلة مع الاخرين على أساس المصالح المشتركة .

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي والمعيشي الان في السودان غير مقبول بغض النظر عن وضع الاشخاص داخل الحكومة.