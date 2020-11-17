بالصور.. سادومبا يحتفي بطاقم التحكيم السوداني بالجزائر

الخرطوم: السوداني

قام نجم الهلال السابق إدوارد سادومبا بتنظيم احتفال اليوم الثلاثاء على شرف طاقم التحكيم السوداني بقياده شانتير الذي أدار لقاء زيمبابوى والجزائر أمس، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل.

ولاقت مبادرة سادومبا صدى طيباً في نفوس السودانيين بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي أعاد إلى الأذهان مسيرته الكروية الحافلة مع ناديهم خلال 3 مواسم ذهبية.

وقَدم المهاجم الزيمبابوي إدوارد سادومبا، إلى السودان في 2009، من بوابة الهلال، معارا من فريق “ليجا ديسبورتيفو دي مابوتو” الموزمبيقي، وقضى بالهلال 3 مواسم، قبل أن يعود إليه مرة أخرى عام 2016.

خلال فترتيه بالهلال، قدم سادومبا أداء فنيا مقنعا، فأصبح أنشودة الجماهير، وقد شكل ثنائية قوية مع صانع الألعاب والقائد هيثم مصطفى، وتعلقت الجماهير بسادومبا كثيرا، لأنه ساهم في الفوز على الغريم التقليدي عدة مرات.

ويعد سادومبا، اللاعب الأجنبي الوحيد الذي ارتدى شارة القيادة بنادٍ سوداني، وذلك عام 2016، قبل أن يغادر برغبته في نهاية الموسم.