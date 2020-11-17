بالفيديو.. جبريل إبراهيم يدعو إلى تحقيق (وفاق وطني شامل) دون إقصاء

الخرطوم: السوداني

أكد د. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة من على منبر وكالة السودان للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحقيق وفاق وطني شامل، لا إقصاء فيه.

وقال جبريل: “الذي أودى بالسودان إلى الدرك السحيق الذي نزلنا فيه، هي محاولات الإقصاء، ومحاولة احتكار الحقيقة عند طرف واحد”.

مضيفاً: “إذا أردنا لثورتنا المجيدة أن تنطلق وأن تحقق أهدافها لابد أن نسعى إلى تحقيق وفاق وطني شامل”، مشددا على أهمية هذا الوفاق لتماسك المجتمع، وتلافي التنازع لتحقيق مراد الثورة.

ودعا جبريل إلى تعاون جميع قطاعات الشعب من أجل تنفيذ اتفاق السلام، والسعي لتنزيله على الارض بالصورة التي ترضي كل مكونات المجتمع ولاتستثني أحداً، مشددا على أهمية دور الاعلام في التبشير بالسلام، وعكس مكتسباته على المجتمع السوداني ككل، وتصحيح بعض المعلومات المضللة بشأنه وتفسير بعض النصوص بشكل خاطىء.