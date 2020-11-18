نادي النيابة : نجاح الإضراب بنسبة 94%

الخرطوم: هبة علي

أكد نادي النيابة العامة أن هناك بوادر اقالة النائب العام لا يمكن الإفصاح عنها، مشيرا الى أن نسبة نجاح اضراب وكلاء النيابة فاقت ال 94% بالخرطوم فيما بلغت نسبته بالولايات 100% .

وقطع الناطق الرسمي باسم نادي النيابة مولانا اسامة الصديق المهنا لـ(السوداني) أمس، أن النسبة العالية للاضراب تعني بالضرورة أن النيابة العامة اجتمعت على أن النائب النائب العام مولانا تاج السر الحبر لا يصلح للاستمرار في عمله، مشيرا الى أن الاضراب سيكون اليوم بنسبة 100% بحسب التوقعات، لافتا الى أن هناك مجموعة لم تكن بعضوية النادي ضمت صوتها للنادي وطالبت بالعضوية.

وقال المهنا إن كل الاصوات التي كانت داعمة للنائب العام من داخل وخارج النيابة وتصرح وتكتب له اعمدة وبيانات انزوت على غير العادة، منوها الى أن موقف الحرية والتغيير غير واضح الى الآن، واضاف: قبل فترة اتت (الحرية والتغيير) لحل الاشكالية وجلسوا معنا وأخبرناهم بأن الاشكالية عميقة، واكدنا لهم انه ليس هنالك حل لجهة أن ازمات النيابة العامة تخص كل البلد ولا يمكن أن تكون هناك وساطات في حسم قضايا النظام البائد.

وكشف مهنا عن أن الاضراب مستمر والتصعيد مستمر وإن لم يأت الاضراب بنتيجة فالنادي مستعد للدخول في مرحلة عصيان مدني وتقديم استقالات جماعية.

واوضحت الغرفة المركزية للرصد والمتابعة لنادي اعضاء النيابة العامة دخول عدد 497 وكيل نيابة من اصل 568 وكيل في اضراب عن العمل في يومه الاول.