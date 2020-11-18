ميزانية العام 2021 وفشل الأحزاب السياسية

د/ عادل عبد العزيز الفكي

خلال الأسبوع الماضي نشطت الحكومة الاتحادية، وولاية الخرطوم، في اجتماعات لوضع موجهات اعداد موازنة العام 2021، هذا بالطبع موعد متأخر جداً لبدء إجراءات الموازنة، لأن إعداد وإصدار الموجهات كان يفترض أن يتم في شهر أغسطس، لتقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، على المستوى الاتحادي، والولايات على المستوى الفيدرالي، بإعداد موازناتها وفقاً لهذه الموجهات خلال شهر سبتمبر، وتقوم بمناقشتها من الناحية الفنية مع وزارة المالية خلال شهر أكتوبر، وترفع للقطاعات بمجلس الوزراء في شهر نوفمبر، ولمجلس الوزراء مجتمعاً في نفس الشهر، لتحال في أول ديسمبر للمجلس التشريعي لتناقشها لجانه المختلفة، وترفع للمجلس التشريعي مجتمعاً (إن وجد) لتجاز وتصبح قانوناً واجب النفاذ.

التأخير في إعداد الموجهات، وبالتالي تأخر البدء في إعداد الموازنة، يعبران عن الأزمة العميقة التي تعيشها الحكومة وحاضنتها أو حواضنها السياسية من أحزاب وتنظيمات. أحزاب وتنظيمات فشلت في إحداث الحد الأدنى من التوافق الاقتصادي على فلسفة إدارة الاقتصاد. لقد كان من المؤمل أن يسفر المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد خلال الفترة من 26 الى 28 سبتمبر 2020 على توحيد الرؤى نحو فلسفة اقتصادية أو منهج اقتصادي تسير عليه حكومة الفترة الانتقالية، ولكنه انتهى لتوصيات متناقضة، واستمرت الحكومة في إصدار قرارات متعلقة بتحرير التجارة في المحروقات، ورفع جزئي لدعم القمح والدواء، دون اتفاق مع حاضنتها السياسية.

معلوم أن الموازنة لأي حكومة هي عبارة عن خطتها الاقتصادية لمدة عام كامل، وتشتمل على نوعين من السياسات: مالية تقترحها وزارة المالية، ونقدية يقترحها البنك المركزي. ولكي ينجح مشروع الموازنة لا بد من توافق وتنسيق بين هاتين السياستين.

يحدد مشروع الموازنة مصادر الإيرادات العامة وقيمتها، كما يحدد المنصرفات العمومية، وأولويات الصرف. ويتم اتباع واحدة من ثلاثة طرق للإعداد: ميزانية البنود، أو ميزانية البرامج، أو الميزانية الصفرية.

بعد نجاح ثورة ديسمبر الشبابية، وفي ظل جائحة كورونا، كان المؤمل أن تعمل الأحزاب السياسية، على مستوى القواعد، بجهد هائل في معالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، ومن ثم تحسين الموازنة العامة.

على سبيل المثال فإن أهم مصادر الإيرادات العامة هي الضرائب، وهي تمثل في اقتصادنا حوالي 9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما هي في الدول متوسطة النمو حوالي 25%، وفي الاقتصادات المتقدمة ربما تصل الى 40% من الناتج الإجمالي. لقد كان من المؤمل أن تنفذ الأحزاب السياسية برامج تستغل فيها العنصر الشبابي في لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، لإقناع الناس بالحسنى على سداد ضرائبهم، وإقناع أصحاب الأنشطة غير المسجلة على تسجيلها لتحصيل الضرائب منها. ولكن على العكس من هذا شاهدنا لجان المقاومة تهاجم مكاتب التحصيل الضريبي، وتمنع المحصلين والمتحصلات من ممارسة أعمالهم.

كما لم يتم تخطيط وتنفيذ برامج ترمي لإخراج الشباب من التجول بلا هدف الى مناطق الإنتاج، وحث البنوك على تمويلهم من خلال برامج التمويل الأصغر لزيادة الإنتاج.

كل الأحزاب وكل الناشطين وأغلب الاعلام يتحدثون في السياسة، ويتداولون أخبارها، ويملئون بها الأسافير. ولكن ماذا ستأكلون؟ كمية من الميغابايتات؟ الله المستعان.