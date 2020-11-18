الثلاثي يهدي الانتصار الغالي لشداد

سارع رئيس لجنة المنتخبات الوطنية حسن برقو في عقد اجتماع عاجل عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الغاني، وهنأ برقو لاعبي المنتخب الوطني على المردود الفني العالي الذي قدموه في مباراة الأمس مؤكداً أن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق كما أكد أن الحوافز المالية التي تم وعد اللاعبين بها ستسلم فوراً معلناً الشروع الفوري في الترتيب للاستحقاقات القادمة للمنتخب وانعقد الاجتماع في حضور المدير الفني للمنتخب فيلود إلى جانب المدرب العام الكابتن خالد بخيت بالإضافة إلى قائد المنتخب أكرم الهادي والمدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية حسين إلياس.

وخلال الاجتماع تم إهداء الفوز إلى كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، لرعايته الكريمة للمنتخب، واهتمامه الكبير به، وبدعم كل حراكه، وهو في سن توجب التوقير والتقدير، وصاحب مكانة كبيرة وتاريخ باذخ.. وعلم غزير ومسيرة إدارية وفنية وعلمية حافلة.