والي الخرطوم: نتعامل بانفتاح مع الأشقاء بدول الجوار

الخرطوم: هبة علي

أكد والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، خلال لقائه بمكتبه اليوم، سفير جمهورية مصر السيد حسام عيسى ووفده المرافق، أن ولاية الخرطوم تتعامل بانفتاح في علاقاتها مع الأشقاء في دول الجوار، قاطعاً بأن حكومة الفترة الانتقالية ستواصل التعاون مع الحكومة المصرية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وأوضح نمر أن الاستقرار في الدولتين يشكل احدى الضمانات المهمة للاستقرار في الإقليم ككل، لافتاً الى أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين على كافة الأصعدة وبين الخرطوم والقاهرة، والاستفادة من تجارب مصر في التعليم والتدريب والتأهيل والتبادل الثقافي. ووعد نمر، السفير المصرى ورؤساء البعثات التعليمية والري المصري بإجراء اتصالات مع جهات الاختصاص بخصوص ملفات الري المصري ومؤسسات البعثة التعليمية المصرية بولاية الخرطوم ومعالجتها بما يحفظ الحقوق والواجبات وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين السودان ومصر.

من جهته، إكد السفير المصري، دعم بلاده لسودان ما بعد الثورة، مشيراً الى التعاون القائم في مجالات الكهرباء والسكة حديد والتجارة، قاطعاً بأن لقاءه اليوم مع والي الخرطوم يمثل نقطة تحول كبيرة في التعاون المشترك، وتعهد كسفارة في الخرطوم بالعمل على تقوية التواصل بين الخرطوم والقاهرة.