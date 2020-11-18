وزير الثروة الحيوانية: حصيلة (طائرتين هجن) قادرة على (طبع الكتاب المدرسي) من الأساس للثانوي

الخرطوم: السوداني

قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د عادل فرح، إن حصيلة (طائرتين هجن) قادرة على (طبع الكتاب المدرسي) من الأساس للثانوي.

وشدد فرح في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) على أن تجربة صادر الهجن ستقيم بعد ثلاثة أشهر، للوقوف على الأثر الاجتماعي والاقتصادي، لافتاً الى أن تصدير الإناث لا يؤثر على القطيع من ناحية الجينات الوراثية، لأن هناك عوامل كثيرة تلعب دوراً مهماً في ذلك.

وأضاف: سبق أن واجه مشكلة وقود (حلت بناقة)، مؤكداً أن اشتراطات صادر الهجن جاهزة، وتابع: (قادرون على تنفيذ كل المطلوبات)، مؤكداً أن هناك لجنة شُكِّلت من جهات عدة وضعت شروطاً وأهدافاً معينة لصادر الهجن، مشيراً الى أن إبل الهجن في العهد البائد كانت تُصدّر بطريقة غير منظمة (هدايا ومنح) دون عائد، ومن ثم توقف الصادر وبدأ التهريب وصار يستفيد منها (اناس آخرون).