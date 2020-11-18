وفقاً لبروتوكول الصحة.. وزارة الإعلام تُشكِّل لجنة للتصدي لـ(كورونا)

الخرطوم: السوداني

أصدر وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة للتصدي لجائحة (كورونا) في ظل الموجة الثانية لها؛ للوزارة والهيئات التابعة لها.

وصدر القرار تنفيذاً لبروتوكول العودة الآمنة لوزارة الصحة والمتعلق بالمؤسسات العامة والخاصة.

وحدد القرار، مهام واختصاصات اللجنة في إطار الحفاظ على سلامة العاملين ومتابعة الاشتراطات الصحية داخل الوزراة والهيئات التابعة لها من خلال الاهتمام ببيئة العمل، كما وجّه بتوفير أدوات التصدي للجائحة كالبوسترات للتوعية والمعقمات لمنع انتشار المرض، على أن تحقق اللجنة التباعُد الاجتماعي والتزام العاملين بلبس الكَمّامات خلال الدوام، فضلاً عن متابعة حالات المرضى بـ(كورونا) المستجد بالتنسيق مع وزارة الصحة. إضافة إلى تعقيم المكاتب.

يُذكر أنّ وزارة الصحة الاتحادية كانت قد أصدرت موجهات إجراءات احترازية بعد مراجعة بروتوكول العودة الآمنة للمؤسسات بتكوين لجنة لجائحة (كورونا) خاصة بكل وزارة أو مؤسسة حكومية تشرف على تنفيذ مخرجات البروتوكول المعني داخلها ويشرف عليها وكيل الوزارة.