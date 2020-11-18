البرهان: سنعمل مع صناع السلام لبناء جيش يمثل كل السودانيين

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن البلاد دخلت مرحلة جديدة من مراحل البناء تحتاج فيها إلى قوات مسلحة قوية ومتطورة، مؤكداً اهتمامه وحرصه على تطوير القوات الخاصة وإعادة تأهيلها خدمةَ للوطن. وسجل البرهان اليوم، زيارة تفقدية للقوات الخاصة بمقرها غرب أم درمان، حسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء، بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان ونائب رئيس هيئة الأركان تدريب الفريق ركن عبد الله البشير وقادة الوحدات الأخرى.

وأكد البرهان، عزم القوات المسلحة على تأهيل القوات الخاصة من خلال التدريب وبناء القدرات باعتبارها ذروة سنام القوات المسلحة. وجدد ثقته في قدرات وإمكانات القوات الخاصة. وحيا رئيس مجلس السيادة، ضباط وأفراد القوات المسلحة في كل بقاع السودان ودورهم في صون وحماية البلاد. ورحب البرهان بقادة أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان، معرباً عن أمله في أن يكونوا جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة في القريب العاجل وذلك حتى يتشارك الجميع في حمل هموم الوطن وحمايته. وأضاف: “إننا سنعمل جميعاً مع صناع السلام من أجل بناء جيش وطني موحد يمثل كل السودانيين”.