Bank of Khartoum Visa Card

نادي النيابة العامة يصدر تعميما صحفيا يكشف فيه عن نسب تنفيذ اضرابه لليوم الثاني

السودان

أخبار السودانأهم الاخبار
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني 

أصدر نادي النيابة العامة في السودان، تعميما صحفيا مساء اليوم الأربعاء، كشف فيه عن نسب تنفيذ اضرابه لليوم الثاني، والتي بلغت في مجملها 96%.

و تورد ( السوداني) فيما يلي تفاصيل التقرير

تقرير اليوم الثاني لإضراب أعضاء نادي النيابة

الخرطوم:
بلغت نسبة اضراب اعضاء النيابة العامة في اليوم الثاني للاضراب الذي دعا له نادي أعضاء النيابة العامة نسبة 96‎%‎ في نجاح متصاعد للاضراب وأدي نجاح اليوم للاضراب دافع قوي وسط العدد الذي لم يضرب بالأمس
وبلغت نسبة الاضراب في كثير من الولايات نسبة 100‎%‎ منها اضراب كامل لأعضاء النيابة العامة في ولايات:
جنوب دارفور100‎%‎
جنوب كردفان100‎%‎
شمال دارفور98‎%‎
شرق دارفور100‎%‎
وسط دارفور100‎%‎
غرب دارفور90‎%‎
شمال كردفان90‎%‎
غرب كردفان100‎%‎
البحر الاحمر92‎%‎
كسلا98‎%‎
القضارف90‎%‎
الجزيرة98‎%‎
نهر النيل 90‎%‎
الشمالية90‎%‎
النيل الازرق96‎%‎
سنار92‎%‎
النيل الابيض88‎%‎
الخرطوم تفاصيلها كالآتي:
قطاع الخرطوم90‎%
‎نيابة الخرطوم شمال شهدت اضراب 4 وكلاء نيابة من أصل 5 وكيل نيابة

قطاع امدرمان
نسبة الاضراب 96‎%‎

قطاع بحري وشرق النيل
نسبة الاضراب 90‎%‎

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.