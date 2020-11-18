نادي النيابة العامة يصدر تعميما صحفيا يكشف فيه عن نسب تنفيذ اضرابه لليوم الثاني

الخرطوم: السوداني
أصدر نادي النيابة العامة في السودان، تعميما صحفيا مساء اليوم الأربعاء، كشف فيه عن نسب تنفيذ اضرابه لليوم الثاني، والتي بلغت في مجملها 96%.
و تورد ( السوداني) فيما يلي تفاصيل التقرير
تقرير اليوم الثاني لإضراب أعضاء نادي النيابة
الخرطوم:
بلغت نسبة اضراب اعضاء النيابة العامة في اليوم الثاني للاضراب الذي دعا له نادي أعضاء النيابة العامة نسبة 96% في نجاح متصاعد للاضراب وأدي نجاح اليوم للاضراب دافع قوي وسط العدد الذي لم يضرب بالأمس
وبلغت نسبة الاضراب في كثير من الولايات نسبة 100% منها اضراب كامل لأعضاء النيابة العامة في ولايات:
جنوب دارفور100%
جنوب كردفان100%
شمال دارفور98%
شرق دارفور100%
وسط دارفور100%
غرب دارفور90%
شمال كردفان90%
غرب كردفان100%
البحر الاحمر92%
كسلا98%
القضارف90%
الجزيرة98%
نهر النيل 90%
الشمالية90%
النيل الازرق96%
سنار92%
النيل الابيض88%
الخرطوم تفاصيلها كالآتي:
قطاع الخرطوم90%
نيابة الخرطوم شمال شهدت اضراب 4 وكلاء نيابة من أصل 5 وكيل نيابة
قطاع امدرمان
نسبة الاضراب 96%
قطاع بحري وشرق النيل
نسبة الاضراب 90%