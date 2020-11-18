جمارك مطار الخرطوم تحبط تهريب عملات أجنبية داخل لعب أطفال

الخرطوم: السوداني

أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم محاولة تهريب عملات أجنبية مخبأة داخل لعب أطفال (سيارات) بحوزة راكب أجنبي محاولا تهريب العملات للخارج، وضبطت ايضا عملات أجنبية بحوزة إحدى السيدات المغادرات للخارج اخفت العملات بطريقة إحترافية داخل حقيبة السفر.

وأفاد العميد شرطة الفاتح حسن دهب مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم أن الضبطيات النوعية لمنسوبي جمارك مطار تدل على الحس الأمني العالي والتفاني في العمل، ومواصلة لسلسلة الضبطيات السابقة قامت بضبط مبلغ 31،300 دولار مخبأة داخل لعب أطفال (سيارات بلاستيك) بحوزة راكب أجنبي.

وأكد دهب أن قوات جمارك مطار الخرطوم قادرة على سد كافة منافذ التهريب بالمطار وإفشال جميع الخطط التهريبية لحماية الإقتصاد السوداني.

وفي ذات السياق صرح العميد شرطة حقوقي هشام محمد الحسن مدير الصالات والتارمك بجمارك المطار وفق المكتب الصحفي للشرطة ان جمارك المطار تمكنت من إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية بحوزة سيدة عبارة عن مبالغ (95950) ريال (2000) دولار أمريكي (1200) درهم إماراتي. مشيداً بقوات الورديات المختلفة وتحقيقهم للعديد من الضبطيات النوعية في الأسابيع القليلة الماضية حاثهم على بذل المزيد من الجهد لمحاربة التهريب.