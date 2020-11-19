اشتباكات دموية في أوغندا بعد اعتقال الشرطة لزعيم المعارضة

السوداني: وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة في العديد من المدن الأوغندية، أمس الأربعاء، بعدما اعتقلت الشرطة زعيم المعارضة البارز نجم موسيقى البوب، بوبي واين، على هامش الحملة الانتخابية لانتخابات 2021.

وقالت ايرين ناكاسيتا المتحدثة باسم الصليب الأحمر في أوغندا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عددًا غير معروف بعد قتل وأصيب في العاصمة كمبالا بعدما اشتبك المتظاهرون مع رجال الشرطة، الذين أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع صوب متظاهري المعارضة.

وأضافت ناكاسيتا “هناك الكثير من الذعر والسكان يركضون في اتجاهات مختلفة، نقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات. الموقف لا يزال متفجرًا”.

وقال جويل سينيويني، المتحدث باسم حزب “منصة الوحدة الوطنية” الذي ينتمي إليه واين إن خمسة متظاهرين لقوا حتفهم.

وقتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق أنصار المرشح الرئاسي الذين يحتجون على اعتقاله. وقالت الشرطة الأوغندية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 38 آخرون.

جاء ذلك بعد أن قال بوبي واين – وهو موسيقي تحول إلى زعيم المعارضة – على تويتر، إن الشرطة داهمته وهو في سيارته بعنف واحتجزته.

وجاء في إحدى التغريدات: “ثمن الحرية باهظ لكننا سنتغلب عليه بالتأكيد”.

وقال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا إن بوبي واين، واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني سينتامو، ألقي القبض عليه لانتهاكه إرشادات COVID-19 التي تتطلب من المرشحين للرئاسة مقابلة أو مخاطبة أقل من 200 شخص.